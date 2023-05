PUCES DE LA COUTURIÈRE Rue de la Cambalade, 14 mai 2023, Ceyras.

Aller-savoir vous invite aux puces de la couturière. Venez trouver des trésors à petits prix pour vos futures créations DIY ET CUSTOMISATION..

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 16:00:00. .

Rue de la Cambalade

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



Aller-savoir invites you to the dressmaker’s flea market. Come and find treasures at low prices for your future DIY and CUSTOMIZATION creations.

Aller-savoir te invita al mercadillo de modistas. Ven y encuentra tesoros a precios bajos para tus futuras creaciones de bricolaje y PERSONALIZACIÓN.

Aller-savoir lädt Sie zu den Flohmärkten der Schneiderin ein. Kommen Sie und finden Sie Schätze zu kleinen Preisen für Ihre zukünftigen DIY UND CUSTOMISATION Kreationen.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS