JOURNEE CAVE PORTES OUVERTES 29 Rue de l’Abreuvoir, 6 mai 2023, Ceyras.

Le domaine de l’Abreuvoir ouvre ses portes pour vous faire déguster le millésime 2022, un Chenin(blanc), un rosé et 3 rouges : Carignan, Les Vendangeurs(75% de Grenache), Syrah. Ensuite le haut de gamme en Terrasses du Larzac du millésime 2020 (Syrah, Mouvèdre, Carignan, Cinsault).

Je vous accueille avec plaisir, et vous reçoit à d’autres moment sur rendez-vous..

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 19:00:00. .

29 Rue de l’Abreuvoir

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



The Domaine de l’Abreuvoir opens its doors for you to taste the 2022 vintage, a Chenin (white), a rosé and 3 reds: Carignan, Les Vendangeurs (75% Grenache), Syrah. Then the top of the range Terrasses du Larzac from the 2020 vintage (Syrah, Mouvèdre, Carignan, Cinsault).

I welcome you with pleasure, and receive you at other times by appointment.

El Domaine de l’Abreuvoir le abre sus puertas para degustar la añada 2022, un Chenin (blanco), un rosado y 3 tintos: Carignan, Les Vendangeurs (75% Garnacha), Syrah. A continuación, la gama alta Terrasses du Larzac de la añada 2020 (Syrah, Mouvèdre, Carignan, Cinsault).

Le doy la bienvenida con mucho gusto, y le recibo en otros momentos con cita previa.

Die Domaine de l’Abreuvoir öffnet ihre Türen, damit Sie den Jahrgang 2022 probieren können, einen Chenin(weiß), einen Rosé und drei Rotweine: Carignan, Les Vendangeurs(75% Grenache), Syrah. Dann das Spitzenprodukt in Terrasses du Larzac des Jahrgangs 2020 (Syrah, Mouvèdre, Carignan, Cinsault).

Ich begrüße Sie gerne und empfange Sie auch zu anderen Zeiten nach Vereinbarung.

