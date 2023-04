PAPOTAGE AUTOUR DE LIVRES Rue de la Cambalade, 17 avril 2023, Ceyras.

Un atelier littéraire, pour ceux qui aiment lire et partager leurs lectures et coups de cœur.

Pour ados et adultes.

Sur inscription – Gratuit..

2023-04-17 à 14:15:00 ; fin : 2023-04-17 15:30:00. .

Rue de la Cambalade

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



A literary workshop for those who love to read and share their favorite books.

For teens and adults.

On registration – Free.

Un taller literario para los amantes de la lectura y para compartir sus libros favoritos.

Para adolescentes y adultos.

Es necesario inscribirse – Gratis.

Ein Literaturworkshop für alle, die gerne lesen und ihre Lektüre und Lieblingslektüre mit anderen teilen möchten.

Für Jugendliche und Erwachsene.

Nach Anmeldung – Kostenlos.

