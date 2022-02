Ceylon + Jane’s Death Makeda, 31 mars 2022, Marseille.

Ceylon + Jane’s Death

Makeda, le jeudi 31 mars à 20:00

CEYLON compose une musique instinctive et festive sur laquelle les mots fusent au rythme des percussions, basses et autres oiseaux. Ils n’avaient pas eu le temps de comprendre ce qui était arrivé. Il fallait le faire. Quelque chose d’instinctif s’était passé comme lorsqu’on ouvre les yeux la nuit dans un désert. Peu importe les instruments qu’ils se passaient, les choses raisonnaient de façon clair. Toutes les nuits le ciel est différent et ils composent CEYLON à partir de cela. Une musique mouvante qui traverse les frontières dans le désordre. La transe est dirigeable, dans le sens où elle emmène les autres à construire une répétition spontanée du mouvement. Le groupe marseillais JANE’S DEATH nous livre “A Story of Love”, un album explosif et envoûtant. Un équilibre entre guitares cold-wave hypnotiques, un chant habité et une rythmique diablement efficace. Dès le premier titre, une tension s’installe et nous emporte à travers un univers glacial et cosmique jusqu’à l’explosion sonore finale ! INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



