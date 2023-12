DÉGUSTATION DE NOUVELLES BIÈRES LOCALES – CIDRE – VIN Cévennes in the Box Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 20 janvier 2024, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20

Cévennes in the box vous convie à une dégustation le samedi 20 janvier 2024, pour fêter la nouvelle année. Le principe reste le même que les précédentes éditions: Un moment de convivialité partagé autour de délicieux breuvages locaux (nouveaux vins….

Cévennes in the box vous convie à une dégustation le samedi 20 janvier 2024, pour fêter la nouvelle année. Le principe reste le même que les précédentes éditions: Un moment de convivialité partagé autour de délicieux breuvages locaux (nouveaux vins…

Cévennes in the box vous convie à une dégustation le samedi 20 janvier 2024, pour fêter la nouvelle année. Le principe reste le même que les précédentes éditions: Un moment de convivialité partagé autour de délicieux breuvages locaux (nouveaux vins – nouvelles bières – cidre BIO ou tout autres boissons locales qui régaleront vos papilles) et des tartes flambées de la nouvelle année offertes pour un buffet gourmand, décontracté et chaleureux à souhait !

EUR.

Cévennes in the Box quartier du chambon

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère