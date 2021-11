Ceux-qui-vont-contre-le-vent / Nathalie Béasse Le Manège, 4 janvier 2022, La Roche-sur-Yon.

Le Manège, le mardi 4 janvier 2022 à 20:30

Ceux-qui-vont-contre-le-vent —————————- ### Nathalie Béasse **Installée en Pays de la Loire, régulièrement invitée des festivals les plus prestigieux, Nathalie Béasse est une artiste à la sensibilité bouleversante. En inscrivant ses créations à la croisée du théâtre, de la danse, des arts plastiques…, elle crée des univers singuliers dans lesquels l’émotion prédomine.** Pour cette nouvelle création, elle réunit cinq femmes et trois hommes. Une sorte de fratrie en quête d’échanges, soumis à des rapports de force, des pulsions, des désirs… avec des relations traversées par l’imprévisible et l’incident. À la manière d’un peintre, Nathalie Béasse assemble des fragments, des images, des textes de Flaubert, Duras, Dostoïevski, Richter… Les acteurs sont danseurs, manipulateurs du décor, de l’éclairage, des accessoires, des effets, du corps de l’autre. Tout devient partenaire de jeu. Et de jeu, il en est en effet bien question. Les scènes se construisent et se déconstruisent, les personnages se dévoilent et s’effacent au gré des empêchements. Des histoires de famille se dévoilent, des histoires qu’on n’a pas réussi à se dire, des histoires qui nous faisaient rire et d’autres pas du tout. Des histoires de bagarre, de portes qui claquent et des histoires de retrouvailles. Avec Ceux-qui-vont-contre-le-vent, du nom d’une tribu nord-amérindienne, Nathalie Béasse dessine une fois encore un magnifique théâtre de la sensation, de l’émotion. Une expérience, un voyage.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



2022-01-04T20:30:00 2022-01-04T22:00:00