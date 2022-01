Ceux-qui-vont-contre-le-vent – Nathalie Béasse La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Ceux-qui-vont-contre-le-vent – Nathalie Béasse La Condition Publique – Roubaix, 30 mars 2022, Roubaix. Ceux-qui-vont-contre-le-vent – Nathalie Béasse

La Condition Publique – Roubaix, le mercredi 30 mars à 19:00

Le spectacle commence par une accalmie, comme s’il y avait eu un tourbillon et puis tout s’était calmé, comme si un long chemin avait été parcouru et que les uns et les autres se retrouvaient rassemblés autour d’une table pour lire des lettres. Tous les éléments du plateau ont le même niveau d’importance : corps, espace, accessoires, lumière, musique, costumes, textes, public… La pièce est un travail sur la perception de ce qui nous entoure : espace, couleur, matière, son, corps. Le corps y exprime ce qu’il est parfois impossible d’exprimer par les mots.

21€ / 16€ / 12€ / 8€ / 5€

À la frontière du théâtre, de la danse et des arts visuels, le travail de Nathalie Béasse est transversal. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Ceux-qui-vont-contre-le-vent – Nathalie Béasse La Condition Publique – Roubaix 2022-03-30 was last modified: by Ceux-qui-vont-contre-le-vent – Nathalie Béasse La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 30 mars 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord