du mardi 29 mars 2022 au mercredi 30 mars 2022 à La Condition Publique – Roubaix

La fin du dernier spectacle est toujours le début du prochain… Il commencera par une accalmie, comme s’il y avait eu un tourbillon et puis tout s’était calmé, comme si nous avions parcouru un long chemin et que nous nous retrouvions rassemblés autour d’une table pour lire des lettres. Pour dire le manque, l’absence et pour dire d’autres choses entre les mots. Des fragments de textes littéraires, de poésie, viendront ponctuer les silences. Les acteurs-danseurs seront à la fois personnages et manipulateurs du décor, de l’éclairage, des accessoires, des effets, du corps de l’autre. Nous voyons tout se construire et se déconstruire. Telle une peinture, l’intrigue se révèle par petites touches, peut basculer à tout moment. Après aux éclats… le bruit des arbres qui tombent, ou encore happy Child (présenté à La rose des vents en septembre 2019), Nathalie Béasse poursuit son théâtre de l’instant présent. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** **En coréalisation avec Le Gymnase CDCN Roubaix-Hauts-de-France dans le cadre du festival** _**Le Grand Bain**_ _Production association le sens_ _Coproduction : la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale, le Quai CDN – Angers Pays de la Loire, le Théâtre de Lorient – Centre dramatique national, le Festival d’Avignon, le Maillon – Théâtre de Strasbourg scène européenne, les Quinconces et l’Espal – scène nationale Le Mans, la Rose des vents – scène nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq, le Grand R – scène nationale de La Roche-sur-Yon, le Théâtre d’Arles – scène conventionnée d’intérêt national – art et création – nouvelles écritures_

Spectacle dès 12 ans. de 6 à 21€

Jeu, danse, déséquilibres, poésie et une bonne dose d’incongruité, voici ce qu’est ce spectacle. N’essayez même pas, vous ne résisterez pas à la beauté et au charme de l’univers scénique

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:30:00;2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T20:30:00