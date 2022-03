« Ceux qui vivent » d’Évelyne Loew Mémorial du Mont-Valérien, 27 mars 2022, Suresnes.

Dimanche 27 / 03 Mémoires de la Résistance ————————- ### “CEUX QUI VIVENT” D’Évelyne Loew Par les Tréteaux de France Mise en scène Julien Renon Le centre dramatique national des Tréteaux de France, dirigé par Robin Renucci, rend hommage aux parcours et aux engagements individuels des membres du réseau du Musée de l’Homme. Qui étaient-ils ? Quels furent leurs noms, leurs parcours, leurs engagements, leurs pensées et leurs espoirs ? Que nous disent-ils ? Cette création fait revivre un peu de leurs vies, manière de perpétuer leur souvenir et leurs luttes, et de réfléchir à notre histoire. Conçue à partir des écrits des résistants du réseau, notamment le Journal et lettres de prison de Boris Vildé, et les Fragments de vie de Germaine Tillion, cette lecture s’attache à retracer les différents aspects de l’histoire : les exécutions au Mont-Valérien, la déportation dans les camps, la vie à Ravensbrück, ou encore le retour en France et la difficulté du témoignage. « Ceux qui vivent » est un autre temps d’hommage, artistique, vivant et inclusif pour tous les publics, proposé par une compagnie reconnue nationalement pour ses créations et ses performances. Quand | 27 / 03 à 16h Lieu | Mémorial du Mont-Valérien Tarif | Entrée gratuite sur réservation : [https://forms.gle/vPvJFCddWsPDLTRX7](https://forms.gle/vPvJFCddWsPDLTRX7) ou 01 47 28 46 35 Nombre de places limité ; à partir de 12 ans

Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine



