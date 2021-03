Alger Centre Institut français d'Alger Alger Centre Ceux qui travaillent Institut français d’Alger Alger Centre Catégorie d’évènement: Alger Centre

_Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend – seul et dans l’urgence – une décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question._ D’Antoine Russbach (Suisse/Belgique, Drame, 102’, 2018) Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

