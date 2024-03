CEUX QUI SEME Saint-Chély-d’Apcher, mercredi 27 mars 2024.

CEUX QUI SEME Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Le débat qui suivra la séance sera animé par Arthur Soyer, Animateur Environnement et les membres des Jardins d’Apcher.

Description de l’événement: Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour plus de 40 % des actifs mondia…

Le débat qui suivra la séance sera animé par Arthur Soyer, Animateur Environnement et les membres des Jardins d’Apcher.

Description de l’événement: Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80 % de l’alimentation mondiale ?

C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de répondre en réalisant un film documentaire à travers le monde. Le jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en image cette agriculture familiale, en passant par l’Inde, la France, le Cameroun, l’Equateur et le Canada. Une invitation au voyage et à la réflexion, pour un public de tous âges et de tous horizons. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

L’événement CEUX QUI SEME Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-02-29 par 48 OT Margeride en Gevaudan