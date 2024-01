Ceux qui se sont évaporés Théâtre de Belleville Paris, dimanche 4 février 2024.

Du dimanche 04 février 2024 au mardi 27 février 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h50

lundi, mardi

de 21h15 à 23h05

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Un oratorio qui célèbre l’unicité de chaque être, son mystère et sa singularité.

Qui n’a jamais rêvé de disparaître, ne serait-ce qu’un instant ? De s’évaporer ? De tout quitter pour échapper à une identité et à ce que les autres y projettent ? À partir de la disparition volontaire d’une jeune femme, Rébecca Déraspe explore les multiples visages de nos enfermements. Tramant différentes approches dramaturgiques, avec beaucoup d’humour et d’émotion, elle déconstruit les mécanismes familiaux, sociaux et culturels qui façonnent les individus au point de les perdre dans des identités fabriquées par d’autres.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Contact : https://theatredebelleville.mapado.com/event/299365-ceux-qui-se-sont-evapores +33148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir/ceux-qui-se-sont-evapores

Cyril Romoli