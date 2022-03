Ceux qui partent à l’aventure Théâtre du Chien Blanc Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 21 avril au samedi 23 avril à Théâtre du Chien Blanc

### Comédie Au cours d’une randonnée, des promeneurs vont laisser naître dans leurs conversations l’histoire d’un jeune homme qui, après l’échec économique de sa petite affaire, vient demander de l’aide à ses proches. Il essuie refus sur refus et disparaît finalement en laissant une lettre d’adieu. Est-il mort ? A-t-il fui à l’étranger ? Y a-t-il un poids de la culpabilité pour ceux qui ne l’ont pas aidé ? Un texte qui éparpille les conventions du théâtre en repoussant toujours plus loin les frontières de notre imagination, nous, metteur en scène, acteurs et spectateurs. De : Noëlle Renaude Mise en scène : Jean Paul Bibé Compagnie Théâtre de 9 à 11 ### Plus d’infos [Site web](https://www.theatreduchienblanc.fr/) ![]() ### Infos pratiques Tout public à partir de 12 ans Les 21, 22 et 23 avril à 20h30 Durée : 1h25

10€ / 9€ / 6€ / Carnets Pleins Feux

Culture Théâtre du Chien Blanc 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T21:55:00;2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T21:55:00;2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T21:55:00

