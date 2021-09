CEUX QUI MARCHENT DEBOUT Le Rallumeur d’étoiles, 1 octobre 2021, Martigues.

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 1 octobre à 19:30

Concert de CEUX QUI MARCHENT DEBOUT – Fanfare Heavy Funk On ne présente plus CQMD, parrains des fanfares modernes, grooveurs infatigables et globe-trotters patentés (30 pays visités). Après 25 ans de carrière, 9 albums et plus de 1200 concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours danser la planète. Le funk est leur style. Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul jamaïcaine), il est au cœur de toutes leurs compositions. Après s’être frottés aux grands noms du genre (Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers) et même jammé quelques titres avec Joeystarr à l’Olympia, CQMD nous confirme que le funk est synonymede jeunesse éternelle ! Leur show fun et énergique parsemé de descentes dans le public est toujours un ravissement pour les danseurs du monde entier. Mise en bouche (et oreilles) : [https://youtu.be/QzW2cZzFDqE](https://youtu.be/QzW2cZzFDqE) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

♫♫♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T22:30:00