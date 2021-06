Ceux d’la Mouff Mediatheque, 18 juin 2021-18 juin 2021, Bourbonne-les-Bains.

Ceux d’la Mouff

Mediatheque, le vendredi 18 juin à 20:00

Entre Titi de Paris et Rumba de Barcelona, CEUX D’LA MOUFF interprète ses chansons festives mais poétiques, avec une énergie débordante !!! Après plus de 20 ans d’aventures musicales professionnelles (concerts, enseignement), c’est en 2015 que le projet Ceux d’la Mouff voit le jour et joue alors un répertoire fait de reprises. Ils font bon nombre de concerts de soutien et d’animations durant toute cette année. Fin 2015, le duo change de direction, écrit et compose ses textes et sa musique. Ils enregistrent une démo qui est remarquée par Gambeat (dernier bassiste de la Mano Negra, et bassiste actuel de Manu Chao La Ventura) qui leur propose de les produire. Ce qui aura évidemment une influence sur la couleur de leur univers…

Entrée libre

Mediatheque 52 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T20:00:00 2021-06-18T21:30:00