Céu + première partie Metronum, 14 mai 2022, Toulouse.

Metronum, le samedi 14 mai à 20:00

### Concert _Céu est considérée comme l’une des artistes brésiliennes les plus influentes de sa génération._ Icône pop brésilienne, Céu a collaboré avec des artistes brésiliens et internationaux tels que Duran Duran, Herbie Hancock, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Emicida, entre autres… “Depuis son premier album en 2005, la compositrice et chanteuse s’est imposée avec ses textes féministes et ses prises de positions politiques portées par sa voix suave et son univers musical inventif et élégant. Après sa chronique acerbe des années Bolsonaro sur l’album Apká!, l’artiste pop a profité de la pandémie pour réaliser un vieux rêve, celui d’enregistrer une collection de reprises des titres qui ont nourri sa propre mémoire musicale.” FIP. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=68698353) //www.youtube.com/embed/j7gnzpge0f4 ### ![]() ### Infos pratiques * Samedi 14 mai 2022 de 20h à 23h * Bar et offre de restauration sur place * Vestiaire disponible sur place

Tarifs : 20€/16€

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:59:00