CÉU + AM HIGGINS Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse.

CÉU + AM HIGGINS LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

2022-05-14 – 2022-05-14 LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville

Toulouse Haute-Garonne

16 EUR 16 20 Brésil – pop

Céu est considérée comme l’une des artistes brésiliennes les plus influentes de sa génération. Icône pop brésilienne, elle a collaboré avec des artistes brésiliens et internationaux tels que Duran Duran, Herbie Hancock, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Emicida, entre autres…

France/USA – pop folk

Annie Meredith Higgins est une chanteuse et compositrice américaine originaire de Chicago et installée depuis quelques années dans le sud-ouest de la France. Enfant calme et précoce, elle passe des heures à composer des chansons au piano et inventer des histoires qui nourrissent son imaginaire et développent ses désirs d’exploration et de voyages.

