CETTE SEMAINE À TRANSFERT – WEEK-END DE CLÔTURE DU 24 AU 26 SEPTEMBRE Transfert, 24 septembre 2021, Rezé.

Dernière semaine de programmation à Transfert Une envie forte de clore la saison 2021 de Transfert avec 2 concerts de rap sans concessions. Un clin d’oeil à l’engagement historique de Pick Up Production dans le milieu du hip hop, et un lien évident avec le festival Hip Opsession Musique qui débutera le 1er octobre dans plusieurs lieux de la métropole nantaise. Vendredi, le collectif nantais Soundigger prend le contrôle sonore du site avec des DJ sets aux ambiances worldwide. Samedi, le Centre Chorégraphique National de Nantes proposera une exposition sur le thème de la danse avant les concerts de Albinos Congo et French Cowboy & The One. Dimanche, nous clôturerons la saison estivale de Transfert sur une note musicale rap avec Uzy Freyja, YN et Ausgang.

Entrée libre, Gratuit

Programmation pluridisciplinaire (concerts, ateliers, DJ set, visites guidées…)

Transfert Rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique



