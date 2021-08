CETTE SEMAINE À TRANSFERT – DU 3 AU 5 SEPTEMBRE Transfert, 3 septembre 2021, Rezé.

CETTE SEMAINE À TRANSFERT – DU 3 AU 5 SEPTEMBRE

du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre à Transfert

Vendredi, jour des huîtres, du champagne, de l’atelier d’initiation au déplacement urbain et du DJ set de Youl et Moksha du collectif Androgyne. Samedi, célébration de la danse dans l’espace public avec Zone Danse. Cet événement se veut un espace de découvertes artistiques, de fête et d’expérimentations chorégraphiques où se côtoient spectacles et formes improvisées. Une rencontre entre artistes professionnel·l·es, parmi lesquel·le·s Satchie Noro, Cie Furinkaï, Sofian Jouini et bien d’autres. Dimanche, rendez-vous pour le traditionnel tournoi de pétanque et Le Grand Petit Bazar rassemblant de nombreux·se·s créateur·rice·s de Nantes et agglo. Découvrez également Deejay En Vert, la sono solaire et mobile de Moar en déambulation sur le site.

Entrée libre, Gratuit

Programmation pluridisciplinaire (concerts, ateliers, DJ set, visites guidées…)

Transfert Rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T17:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T00:00:00 2021-09-04T02:00:00;2021-09-04T17:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T02:00:00;2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T22:00:00