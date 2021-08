Rezé Transfert Loire-Atlantique, Rezé CETTE SEMAINE À TRANSFERT – DU 26 AU 29 AOÛT Transfert Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du jeudi 26 août au dimanche 29 août à Transfert

Nouvelle semaine, nouvelle programmation avec son lot de spectacles, de concerts, d’ateliers, de visites guidées… De jeudi à dimanche, Transfert invite le Groupe Artistique Alice à s’emparer du site sous le thème « Ville & Hospitalité », une invitation au rassemblement et aux créations partagées par tous·tes, pour tous·tes. Au programme, des temps d’échanges, de débats, de parcours urbains, de séminaires, d’histoires. Mais également une émission radio, des projections de court-métrages, des ateliers d’éducation populaire, des performances artistiques et culturelles autour de la ville et de l’hospitalité. Le tout accompagné de DJ sets, de concerts (Rendez-vous de l’Erdre), pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et aussi, un tournoi de pétanque, des visites guidées, un atelier d’initiation à la la langue des signes française (LSF), un atelier cabane, jeu de pistes, des huîtres…

Entrée libre, Gratuit

Transfert Rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé

