CETTE SEMAINE À TRANSFERT – DU 10 AU 12 SEPTEMBRE

Vendredi, le marché végétal itinérant « Plant Truck » s’installe à Transfert pour tout le week-end. Débutez le week-end au rythme du DJ set house et hip hop des nantais Silence Jules et J. Moses. Samedi, découvrez la création ONIRI 2070 de la compagnie Organic Orchestra et le nouveau live du musicien électronique S8JFOU. Dimanche, fin du week-end avec le tournoi de pétanque, une bourse aux disques et un concert du groupe La Loma, suivi d’un DJ set cumbia de Père & Compère. La Soufflerie et Pick Up Production s’associent autour de la venue de la compagnie Organic Orchestra et de S8JFOU. Ce dernier sera en résidence à Transfert les 7 & 8 septembre. Il rejoindra la compagnie pour une série de représentations et concerts dans divers lieux de Rezé : Jeudi 9 : quartier Rezé Ragon Vendredi 10 : quartier Rezé Château Samedi 11 : à Transfert Dimanche 12 : parc de la Blordière, Rezé

Entrée libre, Gratuit

Programmation pluridisciplinaire (concerts, ateliers, DJ set, visites guidées…)

Transfert Rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique



