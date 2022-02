Cette Pôvre vieille démocrasseuse Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Une des comédiennes fétiches de Vaugarni reprend les mots plus que jamais nécessaires de Sol, le poète philosophe malaxeur du verbe, clochard céleste et « vagabond à rien » Un tendre cadeau, un jongleur de mots, un poète, un philosophe, un enfant, un rire. Un griot qui a mis la langue en liberté, une langue qui parle à tout le monde. Un crieur de vérités. Sol incarne ce dont je n'ai jamais cessé de rêver : un théâtre à la fois populaire et militant, un théâtre libre qui dégonfle les baudruches. », dit Michel Bruzat, qui confie à Marie Thomas la reprise des envolées sidérales, naïves et humoristiques du poète québécois qui passa sa vie à mettre les mots à l'envers pour tâcher de remettre le monde à l'endroit.

