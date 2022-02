Cette nana-là ! Théâtre de la Violette, 24 février 2022, Toulouse.

Cette nana-là !

du jeudi 24 février au jeudi 24 mars à Théâtre de la Violette

**Tout public à partir de 8 ans. 80 minutes** Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée… Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque chez lui avec sa valise et une lettre… Par la compagnie **Mad Prod** Un spectacle écrit et interprété par : Adrien Benech, Marc Duranteau Mise en scène de : Marc Duranteau

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse



