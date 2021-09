Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE Centre d’art et de Culture, 22 octobre 2021, Meudon. CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE

du vendredi 22 octobre au mardi 26 octobre à Centre d’art et de Culture

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour… Sélection Festival de Cannes 2021 COMEDIE / ROMANCE DE SAMUEL BENCHETRIT AVEC FRANCOIS DAMIENS… FRANCE – 2020 – 1H47 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:10:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T15:47:00;2021-10-26T17:00:00 2021-10-26T18:47:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon