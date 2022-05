Cette mer qui nous entoure Espace Le Carré, 12 mai 2022, Lille.

Cette mer qui nous entoure

du jeudi 12 mai au dimanche 17 juillet à Espace Le Carré

Reprenant le titre d’un ouvrage écrit par la biologiste marine Rachel Carson en 1951, Cette mer qui nous entoure invite à repenser nos relations avec les espaces marins, leurs richesses et leur diversité, à envisager leur fragilité. Ici ou ailleurs, la mer en tant que ressource naturelle et vitale est mise à l’épreuve des bouleversements climatiques. Insaisissable et familière, la mer est le point de départ des créations artistiques de chacun des artistes invités. Avec åbäke & LPPL, Lise Duclaux, Simon Faithfull, Nicolas Floc’h, Galerie Rezeda, Sandra Gil & Olivier Perriquet, Tania Kovats, Laurent Tixador, Philémon Vanorlé Commissariat : artconnexion ////////////////////////////////////////// Du 12 mai au 17 juillet 2022 Du mercredi au samedi : 14h – 19h Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h ++ Autour de l’exposition > Vernissage le mercredi 11 mai à 18h > Lecture-performée de Lise Duclaux le 25 mai à 19h > Week-end culinaire au Comptoire Hirondelle, le 18 et 19 juin (horaires à venir, 52 rue Saint Sébastien, 59800 Lille) > Atelier parents-enfants – Eveil Sonore et visuel le 25 juin à 11h (jusqu’à 5 ans, réservation : [elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr)) … et bien plus encore, restez connectés! ++ Renseignements et réservations [[elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr)](mailto:elc@mairie-lille.fr) ou 03 62 26 08 30 Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous. Suivez toute l’actualité de l’exposition : Facebook et Instagram : Espace Le Carré elc.lille.fr ////////////////////////////////////////// Retrouvez les autres projets d’artconnexion dans le cadre d’Utopia avec Oceanic à artconnexion jusqu’au 16 juillet et La couleur de l’eau au FRAC Grand Large jusqu’au 4 septembre.

Entrée Libre

Sur invitation de l’Espace Le Carré, Cette mer qui nous entoure est une exposition pensée par artconnexion dans le cadre de l’édition Utopia de lille3000.

Espace Le Carré 30 rue des archives, 59000, Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

