Course de caisses à savon Cette-Eygun, 9 septembre 2023, Cette-Eygun.

Cette-Eygun,Pyrénées-Atlantiques

La Course de Caisses à savon revient pour sa 2ème édition !

Inscription gratuite

9h / 12h : Essais / vérifications

14h / 18h : Qualifications / courses

Buvette, repas sur place..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

Cette-Eygun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Course de Caisses à savon returns for its 2nd edition!

Free registration

9am / 12pm: Testing / scrutineering

2pm / 6pm: Qualifying / races

Refreshments and meals on site.

¡Vuelve la Soap Box Race en su 2ª edición!

Inscripción gratuita

9h / 12h: Entrenamientos / verificaciones

14h / 18h: Clasificación / carreras

Refrescos y comidas in situ.

Das Seifenkistenrennen kehrt für seine 2. Ausgabe zurück!

Anmeldung kostenlos

9h / 12h: Tests / Überprüfungen

14h / 18h : Qualifikationen / Rennen

Erfrischungsstände, Mahlzeiten vor Ort.

