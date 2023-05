Conférence – Inégalités : des destins aux parcours 1 Rue d’Arance, 18 juillet 2023, Cette-Eygun.

Conférence de Mr François Dubet, sociologue, auteur de plusieurs livres sur les inégalités, l’éducation et la justice sociale et professeur à l’Université de Bordeaux.

En quelques décennies, les inégalités sociales ont changé de nature. Elles se sont multipliées et individualisées au fil des parcours singuliers.

Chacun se sent plus ou moins discriminé et les colères sociales agrègent ces sentiments d’injustice sans aboutir pour autant à des projets communs.

Places limitées.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 20:00:00. EUR.

1 Rue d’Arance Château d’Arance

Cette-Eygun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference by Mr. François Dubet, sociologist, author of several books on inequalities, education and social justice and professor at the University of Bordeaux.

In a few decades, social inequalities have changed in nature. They have multiplied and become more individualized as people’s lives have changed.

Everyone feels more or less discriminated against and social anger aggregates these feelings of injustice without leading to common projects.

Limited places

Conferencia del Sr. François Dubet, sociólogo, autor de varios libros sobre desigualdades, educación y justicia social y profesor de la Universidad de Burdeos.

En pocas décadas, las desigualdades sociales han cambiado de naturaleza. Se han multiplicado y se han individualizado a medida que cambia la vida de las personas.

Todo el mundo se siente más o menos discriminado y la cólera social agrega estos sentimientos de injusticia sin desembocar en proyectos comunes.

Plazas limitadas

Vortrag von Herrn François Dubet, Soziologe, Autor mehrerer Bücher über Ungleichheiten, Bildung und soziale Gerechtigkeit und Professor an der Universität von Bordeaux.

Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Art der sozialen Ungleichheiten verändert. Sie haben sich vervielfacht und im Zuge der singulären Lebensläufe individualisiert.

Jeder fühlt sich mehr oder weniger diskriminiert und der soziale Zorn vereint diese Gefühle der Ungerechtigkeit, ohne jedoch zu gemeinsamen Projekten zu führen.

Begrenzte Plätze

