« Cette chanson-là »

Finistère Dirinon Ce spectacle musical est issu d’un atelier de création de la Maison du Théâtre à Brest.

D’octobre 2021 à février 2022. Sous la direction de Nigel HOLLIDGE pour la mise à scène et Viviane MARC pour le chant, 13 participants sont allés puiser dans leurs souvenirs, « la » chanson qui représente un moment de leur vie …enfance, adolescence.. ou plus tard.

Les textes écrits par chacun, joués, dansés et chantés, sont chargés d’émotions ! Touchants, poignants, légers et drôles, ce spectacle joué déjà deux fois a remporté un vif succès. Organisé par La Troupe de Théâtre du Rideau Rouge de Dirinon, Ce spectacle musical sera joué au profit de l’association « Solidarité Enfants du Monde » +33 6 62 35 82 34 Dirinon

