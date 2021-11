Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Cette année, le Père Noël, c’est moi ! avec Étu’Récup Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Créativité et originalité garanties au pied du sapin !** **Le pass sanitaire est demandé à l’entrée** **À partir de 10 ans, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

Pour Noël, misez sur le « fait-maison » en fabriquant vos cadeaux avec des experts de la récup’ et de la construction d’objets en bois. Petits jeux en bois, cosmétiques et autres surprises… Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T17:00:00

