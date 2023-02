CETTE ANNEE-LA PAR LA COMPAGNIE TRABUCCO AUDITORIUM CENTRE DES CONGRES, 30 mai 2023, PERIGUEUX.

CETTE ANNEE-LA PAR LA COMPAGNIE TRABUCCO AUDITORIUM CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 15:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco présentent CETTE ANNÉE-LÀ La Nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du Disco et du Rock’n’roll en France. Un vaste programme de Chansons Françaises mais aussi de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années d’euphorie musicale. Une époque où les goûts musicaux divergent ou les générations s’affrontent. Les parents ont peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont soif de nouveauté ; au cœur d’un village français, une histoire pleine de fraîcheur et d’humour vous fera revivre ces grands moments de notre histoire culturelle. Compagnie Trabucco Compagnie Trabucco

Votre billet est ici

AUDITORIUM CENTRE DES CONGRES PERIGUEUX 1 cours St Georges Dordogne

Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco présentent

CETTE ANNÉE-LÀ

La Nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du Disco et du Rock’n’roll en France. Un vaste programme de Chansons Françaises mais aussi de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années d’euphorie musicale. Une époque où les goûts musicaux divergent ou les générations s’affrontent. Les parents ont peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont soif de nouveauté ; au cœur d’un village français, une histoire pleine de fraîcheur et d’humour vous fera revivre ces grands moments de notre histoire culturelle.

.30.8 EUR30.8.

Votre billet est ici