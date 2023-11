1944 – 2024 – 80eme anniversaire de la libération de CETON Ceton, 28 juin 2024, Ceton.

Ceton,Orne

Reconstitution d’un camp militaire (figurants et véhicules)

– Exposition et défilé du Char Sherman , Tracteur d’artillerie, Halftrack

– D-DAY LADIES en concert avec repas d’époque et feu d’artifice

– Expositions d’archives, objets, tenues d’époque accompagnés de témoignages et d’intervenants

– animations : sculpteur sur bois, ventes d’objets souvenirs.

Vendredi 2024-06-28 14:00:00 fin : 2024-06-30 19:00:00. .

Ceton 61260 Orne Normandie



Reconstruction of a military camp (extras and vehicles)

– Exhibition and parade of the Sherman Tank, Artillery Tractor, Halftrack

– D-DAY LADIES concert with period meal and fireworks display

– Exhibitions of archives, objects and period dress, accompanied by testimonials and speakers

– entertainment: wood carver, souvenir sales

Recreación de un campamento militar (extras y vehículos)

– Exhibición y desfile del Tanque Sherman, Tractor de Artillería, Semioruga

– D-DAY LADIES en concierto con comida de época y fuegos artificiales

– Exposición de archivos, objetos y trajes de época acompañada de testimonios y oradores

– animación: tallador de madera, venta de recuerdos

Nachbildung eines Militärlagers (Statisten und Fahrzeuge)

– Ausstellung und Parade des Sherman-Panzers , Artillerietraktor, Halftrack

– D-DAY LADIES im Konzert mit Essen im Stil der Epoche und Feuerwerk

– Ausstellungen von Archiven, Gegenständen, Kleidung aus der Zeit, begleitet von Zeugenaussagen und Rednern

– animationen: Holzschnitzer, Verkauf von Erinnerungsstücken

Mise à jour le 2023-11-24 par Orne Tourisme