Capbreton Landes 20 EUR Un festival qui unit des professionnels du bien-être animal, de la protection des océans et des artistes engagés. Un weekend pour penser à l’océan, l’un des poumons de la terre. Nous avons besoin de lui, nous devons le protéger. L’océan est aussi l’habitat naturel des mammifères marins, dont le dauphin, « sentinelle » sur le niveau de contamination des mers.

Nous vous attendons nombreux au Cetasea Festival, l’union fait la force ! Dimanche 3 avril :

10h30 Conférence Solutions pour les Mammifères Marins par Thierry Jauniaux

11h45 Film “Eaurigine” avec Hélène, Olivier AMAR et Jean-Michel Fargues

14h15 Film “L’Effet Réserve en Méditerranée” par Caroline et Jérôme ESPLA

15h30 Conférence sur la Sagesse Animale par Norin CHAI

16h30 Conférence sur les espèces du Gouf de Capbreton par Itsas Arima

