C'était le monde d'avant ; carnet d'un biographe – Eric Roussel

Yvelines

Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles, 7 juin 2022, Versailles.

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 7 juin à 18:30

Éric Roussel tente de décrypter l’histoire contemporaine, notamment à travers les biographies des principaux hommes d’État du XXe siècle : de Gaulle, Mitterrand, Pompidou, Mendès France, Giscard d’Estaing… soit le monde d’avant, bousculé par les réseaux sociaux et l’irruption de nouvelles figures. C’est l’envers du décor qu’il évoque ici, tout ce qui n’a pas pu prendre place dans ses précédents livres : des rencontres parfois insolites, des choses vues, étonnantes ou cocasses, des impressions prises sur le vif. Les grands acteurs d’hier ressurgissent ; mais vus sous un angle inédit, avec la liberté que permet le recul. Eric Roussel est écrivain, journaliste, membre de l’institut (Académie des sciences morales et politiques) et de l’Académie des sciences morales de VERSAILLES. Auteur notamment de Charles-de-Gaulle (prix Renaudot poche 2020), Georges Pompidou, Jean Monnet (prix de l’essai de l’Académie française) et Valéry Giscard d’Estaing.

8€, sauf abonné et étudiants; ZOOM également

