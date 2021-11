« Cétacé : légendes et prophétie baleinières In Memoriam Fukushima » Clément Riot, Illustrations Jeanne Riot Librairie Libambulle, 14 décembre 2021, Prades.

Librairie Libambulle, le mardi 14 décembre à 11:00

**2011, Fukushima…** Catastrophe planétaire évitée de justesse… et si ce n’était pas un accident ? **_« Cétacé : légendes et prophétie baleinières in memoriam Fukushima 2011-2021 »_** : un récit poétique qui établit, sur le mode épique et mythique, un lien de cause à effet entre l’extermination des baleines et Le Tsunami dévastateur… eh si les baleines pouvaient se révolter ? Si les plus gros des êtres vivants, las de se faire massacrer, avaient décidé d’avertir les hommes…Aveugles aux corps des cétacés échoués sur nos rivages, sourds au chant des dernières sirènes, saurons-nous retrouver le sens, finalement transparent, de cette prophétie venue des abysses ? Histoire incroyable de catastrophes annoncées ? bien sûr personne n’y croira… mais depuis quand les vérités sont-elles dites pour être crues ? L’auteur et l’illustratrice, un père et sa fille, retrouvent ici le chemin d’une complicité tissée depuis belle lurette au fil des histoires d’endormissements, des câlins raconteurs et des histoires chatouilles, puis prolongée, plus tard, par une préoccupation commune quant au bruissement ou au fracas du monde. L’illustratrice ici donne un écrin aux légendes apocryphes de l’auteur et en amplifie le souffle, la force mythique et la vraisemblance prophétique. **Cétacé : légendes et prophétie baleinière In Mémoriam Fukushima** / auteur _Clément Riot_ ([[https://clement-riot.com/](https://clement-riot.com/)](https://clement-riot.com/)), Imaquette et llustrations _Jeanne Riot_ ([[https://studioriot.design/](https://studioriot.design/)](https://studioriot.design/)). éd de l’Écoute, 2021. ISBN 978-2-909190-21-3. 14€

entrée libre

Présentation / Lecture, échanges,…. à propos du livre (signature, achat et paquet cadeau possible!)

Librairie Libambulle 12, rue Jean Jaurès 66500 Prades Prades Pyrénées-Orientales



