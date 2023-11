Cet hiver, Bercy Village embarque petits et grands dans la magie de Noël Bercy Village Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au lundi 08 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Comme chaque année pour célébrer les fêtes de fin d’année, Bercy Village a vu les choses en grand et a prévu une ambiance à la fois féérique et ludique. Du 16 novembre 2023 jusqu’au 08 janvier 2024, les allées du lieu de vie parisien entament leur mue et laissent place à un tout autre monde. Entre illuminations, jeu concours, séries d’animations dédiées et le Père Noël en personne, les visiteurs pourront venir partager un moment privilégié entre amis ou en famille dans un cadre onirique.

DES ILLUMINATIONS ULTRA GOURMANDES

Avec l’installation « Noël Délicieux », Bercy Village promet un véritable spectacle pour les yeux et offre une belle occasion de profiter de ses restaurants et boutiques gourmandes. Imaginées par Blachère Illuminations, les décorations lumineuses placent les friandises de Noël à l’honneur et en particulier le sucre d’orge. En parcourant les lieux, les visiteurs

auront alors le plaisir de découvrir les arbres de la Cour Saint Émilion parés de mille feux et plusieurs centaines de sucres d’orge suspendus le long d’un plafond lumineux blanc.

Et le clou du spectacle : Un spot à selfies en forme de sucre d’orge XXL permettra d’immortaliser sa séance de shopping. Le petit plus ? Pour ne rien gâcher à la fête, Bercy Village a fait le choix cette année encore – dans le cadre de sa démarche écoresponsable – de décorations à éclairages LED peu

énergivores dont la durée d’installation et les plages horaires d’allumage ont également été réduites.

Informations pratiques :

Du jeudi 16 novembre 2023 au lundi 8 janvier 2024

Horaires : Tous les jours de 17h à 00h

CASSE-NOISETTE ENVOUTE BERCY VILLAGE

Fidèle à son ADN qui fait de lui un lieu de shopping incontournable à Paris, Bercy Village donne rendez-vous à tous ses visiteurs les week-ends de décembre pour vivre des moments mémorables et patienter jusqu’au réveillon.

Cette année, c’est le célèbre conte de Noël Casse-Noisette qui prend les commandes de la Cour Saint-Emilion.

Pour embarquer petits et grands dans son univers, trois parades musicales – clin d’œil au ballet historique – déambuleront dans les allées entre le 3 et le 17 décembre avec :

– Le 3 décembre : Quatre Toys Géants, des jouets soldats qui culminent à 3,5m de haut et créent l’émerveillement à chacun de leur passage

– Le 10 décembre : La parade des Casse-Noisettes accompagnés de leurs cinq musiciens costumés

– Le 17 décembre : Le ballet des danseuses classiques qui virevolteront avec grâce et précision et nous rappelleront pourquoi cette période de l’année nous procure tant d’émotions

SANS OUBLIER LA VISITE DU PÈRE NOËL

Aux côtés des parades, le Père Noël et son fidèle lutin quitteront la Laponie pour faire une halte de quelques jours avant de partir en tournée distribuer les cadeaux. Les visiteurs auront l’occasion de le croiser les samedis 2, 9 et 16 décembre pour partager un moment privilégié avec lui, faire une belle photo et lui remettre

personnellement sa précieuse liste de cadeaux.

Bercy Village 28 rue François Truffaut 75012 Paris

Contact :

Bercy Village