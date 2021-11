Cet hiver à Urban Parc Alès Alès, 19 novembre 2021, AlèsAlès.

Vendredi 19 novembre à partir de 19h00: Vernissage d’une exposition de Street ArtL’association Art’Attack pose ses valises à Urban Parc et prend le contrôle de la galerie pour une série d’expositions de street art. Cette première exposition met en avant une sélection de sérigraphies originales des éditions Anagraphis de Montpellier.Un verre de l’amitié sera offert à 19h30 et la soirée sera accompagné suivi d’une animation musicale avec Dj Frost (Soul / Funk / Hip Hop)Samedi 20 novembre à partir de 19h30 : »Nourrir le changement » – Ciné/Repas/RencontreProjection d’un film documentaire dans le cadre du festival AlimenTERRE en partenariat avec l’association Cévennes en transition.Le film : NOURRIR LE CHANGEMENTCe documentaire tourné sur quatre continents nous emmène à travers la savane massaï, les jardins mahorais et les haciendas costariciennes. Au cours de ce voyage, se dessine les contours d’un futur alimentaire réjouissant.Le repas : Toute l’équipe d’Urban Parc se mobilise pour proposer un repas BIO et « supeLOCAL » (Producteurs dans un rayon de 150 km autour d’Alès) pour 13,50 €/ personne.Réservez auprès d’Urban Parc jusqu’au 19 Novembre.(04 66 43 35 76 )Vendredi 26 Novembre à partir de 19h30: Papilles au Nez fait son Show’VINConcert dégusté ou dégustation musicale ? Sandra tenancière de la cave alèsienne « Papilles au Nez » vous fait découvrir un.e vigneron.e local.e et anime une dégustation autour de ses vins accompagné par ses amis et leur groupe « La tête dans l’cru ». Tout un programme !!Vendredi 3 Décembre à partir de 18h :Quadrishop Winter ContestQuadrishop notre skateshop local sponsorise cette compétition amateur de trottinette, roller et skateboard sur le skatepark d’urban parc. Compétition sous forme de jam session de 4 riders jugés par des juges non assermentés par le CIO mais sympathiques et bienveillantsNombreux lots à gagner. Entrée au skatepark 7 €, inscription au contest gratuite, casque obligatoire. Pratiquants et spectateurs bienvenus. Cascade en perspective !Vendredi 10 décembre à partir de 19h30:Théâtre d’improvisation: le noël des criquetsNos improvisateurs.trices adoré.es de la troupe du criquet de Nîmes viennent les bras chargés de sketchs et vous servent des impros à la carte pour un repas inoubliable. Et c’est vous qui voté pour les meilleures improvisations ! Guirlandes, sapin vert, boules de neige et jour de l’an, on sait déjà que le thème va les inspirer pour notre plus grand plaisir. à partir de 12 ans.Vendredi 17 décembre à partir de 15h jusqu’à 1h du mat:Urban Market de noël + Dj live MixURBAN PARC vous propose son marché de Noël de créateurs et d’artisans locaux ! Ouverture des portes à 15h et jusqu’à 1h du matin après un DJ set de Moisiland SoundSystem !*Infos pratiques :- Rendez-vous tous les vendredis du 19 Novembre au 17 Décembre 2021 et le samedi 20 Novembre 2021- Où? : Urban Parc Alès, rue Marcel Paul- Quand? : Horaires changeantes en fonction de la soirée, voir texte de l’annonce- Informations complémentaires et réservations directement auprès d’Urban Parc par téléphone au 04 66 43 35 76 ou par mail à urbanparc.ales@gmail.com

urbanparc.ales@gmail.com +33 4 66 43 35 76

