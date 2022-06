Cet étrange éclat – Festival Les Epopées au coeur de l’Yonne Cézy Cézy Catégories d’évènement: 89410

Cézy 89410 Cézy EUR Gauthier Broutin (violoncelle), Agnès Boissonnot-Guilbault (viole de gambe), Chloé Lucas (violone), Nora Dargazanli (clavecin). Sonates et transcriptions pour basses.

Vivaldi, Correli, Geminiani, Bodin de Boismortier, Barrière, Caix d’Hervelois, Duphly, Forqueray. https://lesepopees-aucoeurdelyonne.weebly.com/programme-2022.html Gauthier Broutin (violoncelle), Agnès Boissonnot-Guilbault (viole de gambe), Chloé Lucas (violone), Nora Dargazanli (clavecin). Sonates et transcriptions pour basses.

