Cet été, dessinez !!!

Cet été, dessinez !!!, 27 juillet 2022, . Cet été, dessinez !!!



2022-07-27 – 2022-07-27 15 EUR Les mercredis de l’été.

L’association l’Art&Création de Soustons vous propose des ateliers de dessin pour les enfants à partir de 6 ans :

Vous pouvez vous inscrire pour une ou plusieurs séance(s) en fonction de vos envies et de vos disponibilités, aucune obligation !!!

Un minimum de 5 inscrits est requis pour valider la bonne tenue de l’atelier avec un nombre maximum de 10 inscrits par séance. Les mercredis de l’été.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

