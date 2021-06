Chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Cet été à la médiathèque Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Du 9 juillet au 1er septembre inclus, la médiathèque est ouverte du mardi au jeudi de 15h à 18h30, le vendredi de 15h à 19h30 et le samedi de 10h à 13h. * **Tous les vendredis à 16h, participez à des ateliers créatifs et partez à la découverte des pays et de leurs merveilles**. À partir de 7 ans. Sur inscription * **Tous les samedis à 11h, Lis-moi une histoire.** Un moment de lecture pour plonger dans l’univers de nos livres préférés. À partir de 4 ans. Ateliers tous les vendredis Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2021-07-09T16:00:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-16T16:00:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T12:00:00;2021-07-30T16:00:00 2021-07-30T17:00:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T12:00:00;2021-08-06T16:00:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-07T11:00:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-13T16:00:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-14T11:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-20T16:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-21T11:00:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-27T16:00:00 2021-08-27T17:00:00;2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T12:00:00

