Commémoration de la Marche pour l’égalité et contre le racisme Dans le cadre de la commémoration du 40ème anniversaire de La marche pour l’égalité et contre le racisme une journée de projection, rencontres et débats est organisée à Césure le 13 janvier. Samedi 13 janvier, 16h00 Cesure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T16:00:00+01:00 – 2024-01-13T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T16:00:00+01:00 – 2024-01-13T21:00:00+01:00

Cesure 13 rue Santeuil 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France