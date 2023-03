Portes ouvertes des ateliers des artisans et artistes de Césure Césure Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes des ateliers des artisans et artistes de Césure Césure, 30 mars 2023, Paris. Portes ouvertes des ateliers des artisans et artistes de Césure 30 mars – 2 avril Césure Césure est un nouveau centre culturel dans le 5ème arrondissement installé sur le site de l’ancienne université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.

Ce nouveau tiers lieu axe sa programmation sur la transmission des savoirs et savoir-faire.

Césure abrite aujourd’hui les bureaux et ateliers de plus de 180 structures culturelles ou associatives dont certaines vous ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023.

Entrée libre du jeudi 30 mars au samedi 1er avril entre 10h et 20h.

Sur rendez-vous le dimanche 2 avril, de 10h et 20h. Césure 13 rue Santeuil Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cesure.paris/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00 artisanat portes ouvertes Césure

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Césure Adresse 13 rue Santeuil Ville Paris Lieu Ville Césure Paris

Césure Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portes ouvertes des ateliers des artisans et artistes de Césure Césure 2023-03-30 was last modified: by Portes ouvertes des ateliers des artisans et artistes de Césure Césure Césure 30 mars 2023 CESURE Paris Paris

Paris