C'estoit Paris , voyage au Moyen-âge 15 rue François Miron Paris

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h à 15h30

payant

Voyagez à Paris à la fin du XIV° siècle ! Au cours d’une promenade théâtralisée autour de l’Île de la Cité et ses vestiges médiévaux, rencontrez les habitants qui vous initieront à l’art de vivre moyenâgeux. Entre épopée amoureuse et anecdotes de la vie quotidienne, découvrez les différents aspects de la culture matérielle et spirituelle de l’époque. Suivez les pas de Gilette, damoiselle au service du chevalier Colomban, rencontrez Robresse la chaircuitière et le moine Rodron, et participez à un buffet champêtre en compagnie de la belle dame Hildegarde. Une visite riche en découvertes et en surprises, et toujours avec un apéro à la fin ! Tout un programme pour redécouvrir la ville avec les yeux d’antan. Les guides vous feront découvrir les boissons du Moyen-Age lors d’un apéritif convivial à la fin de la visite ! Animations -> Visite guidée 15 rue François Miron 15 rue François Miron Paris 75004

Contact :Histoires2muses

Date complète :

2021-06-26T14:00:00+02:00_2021-06-26T15:30:00+02:00

