Cesta all star, 26 avril 2022, .

Cesta all star

2022-04-26 – 2022-04-26

5 5 EUR Compétition sportive de pelote basque dans une ambiance festive et familiale.

La cesta punta est la discipline la plus rapide (200 km/h en moyenne) et la plus spectaculaire de la pelote basque. Les meilleurs joueurs professionnels français et espagnols de la discipline s’affrontent.

Venez découvrir ce sport traditionnel expliqué par nos commentateurs pour les néophytes.

Le programme :

18h00 : 2 demi-finales (matchs) de professionnels s’enchaînent. Les vainqueurs s’affronteront jeudi pour la finale.

20h30 approximativement : Fin de soirée

dernière mise à jour : 2022-04-12 par