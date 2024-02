C’est vraiment très intéressant Spectacle humour et chansons avec Jean-Paul Delvor Soumensac, samedi 2 mars 2024.

1h30 d’humour et de chansons avec Virginia Fix, Jean-Paul Delvor et Bernard Rouyre. Régie, lumières et son Élie Cartier-Michaud.

De fil en aiguille ou du coq à l’âne, grâce à » C’est vraiment très intéressant » , vous allez enrichir votre vocabulaire, repulper votre Q.I et muscler vos zygomatiques ! Vous serez beaux, intelligents et vous brillerez en société. Parsemé d’infos absurdes, futiles, ou » vraiment très intéressantes « , ce divertissement tout public propose un répertoire musical varié Daft Punk, Richard Gotainer, Boby Lapointe, Catherine Lara, François Valéry, Kurt Weill, Bénabar, Johnny, Piaf, les Rita Mitsouko, Philippe Katerine, etc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:00:00

fin : 2024-03-02

Salle des Fêtes

Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

