C’est vous qui voyez – Caroline Molusson Atelier Alain Le Bras, 21 juin 2022, Nantes.

2022-06-21 Exposition du 7 au 28 juin 2022 :lundi, mardi, mercredi, samedi de 14h à 18het sur rendez-vous Vernissage le 7 juin de 18h à 20hFinissage le 28 juin de 18h à 20h

Horaire : 14:00 18:00

L’artiste présente un travail de recherche sur la lumière et la couleur, poétique, joyeux et inspiré par l’univers de l’enfance, du jeu et du jouet. À travers objets, sculptures et dessins, l’artiste questionne notre rapport à la consommation. Observer et écouter ce que les objets ont à nous dire, pratiquer le glanage et la récupération, voirle beau dans le banal, puis opérer un déplacement qui va créer une fissure dans la réalité, une ouverture sur un monde imaginaire : c’est tout l’enjeu de cette exposition qui fait l’éloge du hasard et de l’accident. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Caroline Molusson a été lauréate du Prix des Arts Visuels 2017.

Atelier Alain Le Bras adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000