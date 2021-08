C’est un secret L’Aria, 21 mai 2022, Cornebarrieu.

C’est un secret

L’Aria, le samedi 21 mai 2022 à 10:00

Une immersion dans le merveilleux et la splendeur des mondes imaginaires. Librement adapté du conte théâtral et philosophique L’Oiseau Bleu de Maurice Maeterlinck, C’est un secret dévoile un théâtre d’ombre tout en finesse. Tyltyl et Mytyl s’éveillent au seuil d’un grand voyage : Bérylune, petite fée bossue, les envoie quérir le magique oiseau bleu. Ils s’en vont arpenter d’autres mondes familiers et mystérieux à la fois. Sur scène, les ombres jouent avec une danseuse marionnettiste, tandis que la musique, les voix et les figures tissent une atmosphère qui passe du merveilleux à la cruauté, du rêve à la réalité. Dans ce jeu de matières et d’ombre où l’espoir se mêle à la peur, la profondeur de l’oeuvre se révèle, organique, sensible et symbolique. Organisation : Ville de Cornebarrieu. Partenariat Odyssud.

Tarif plein 10 € | Réduit 8 € | Jeune et scolaire 6 € | Groupe 8€

Spectacle vivant X jeune public (Luluberlu)

L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



