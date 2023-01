C’est un réflexe nerveux on n’y peut rien Vesoul, 29 janvier 2023, Vesoul Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Vesoul.

2023-01-29 – 2023-01-29

12 EUR Théâtre contemporain Duo comique. À partir de 16 ans

Thérèse et Palmier sont deux femmes enfermées dans une maison. Tous les jours, elles vivent les mêmes journées et les mêmes nuits .Alors, chaque jour et chaque nuit, elles s’appliquent à bien faire sous peine d’être punie, par l’une ou par l’autre, ou par cette présence mystérieuse qui les regarde. Une nuit, elles commencent à rêver. Se réveillent alors leurs plus grandes envies, des envies de libertés qui dormaient…

Ouverture de la billetterie sur place 30 minutes avant la représentation ( règlement espèces, chèque uniquement)

Thérèse et Palmier. Une grande tige et une petite boulotte. Un pays plus ou moins lointain. Un futur plus ou moins proche. Une maison barricadée. Ce que l’on sait d’elles, c’est qu’elles vivent ensemble, et que leurs corsets sont trop serrés. On sait aussi qu’elles chantent vraiment très bien tous les jours, et qu’elles ont un talent particulier pour mettre la table. Après tout, on leur a appris à être correctes. Seulement parfois… oups! La boulette n’est jamais loin ! Mais vraiment, vraiment, VRAIMENT, je vous assure qu’elles essayent de faire au mieux, parce que VRAIMENT elles n’ont pas envie de se faire crever un oeil pour ça, ni même de se faire arracher les sourcils ou les petits cheveux placés sur le devant de la boîte crânienne !

Attention quand même, parce que… de boulettes en boulettes, on dirait qu’un petit goût pour la liberté se réveille, et ce petit goût pourrait être vu, la nuit, quand tout le monde dort bien sagement sur ses deux oreilles.

lacompagniebacchus@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/c-est-un-reflexe-nerveux-on-n-y-peut-rien

