Jardiner avec le vivant C’est un jardin ! Moulin-Neuf, 3 juin 2023, Moulin-Neuf.

Jardiner avec le vivant Samedi 3 juin, 08h30, 12h00 C’est un jardin ! Evènement gratuit – Pique-nique : 5€ pour les + 18 ans, gratuit pour les enfants et sur réservation par email ou par téléphone.

Une nouvelle après-midi pour Jardiner avec le vivant !

C’est samedi 6 juin, de 12h à 17h, au jardin partagé de Moulin-Neuf avec pique-nique partagé juste avant.

Animations proposées par « C’est un jardin » et le « Smicval », dans le cadre de l’événement national Rendez-vous aux jardins.

Au programme :

12h : pique-nique

de 14h à 16h30 :

Atelier jardin et musique verte (enfants)

Loto-quiz (pour tous) : Qu’est ce qu’un sol vivant ? (lots : posters nature, jeux de société, nichoirs, plants).

Apprendre à transformer les restes de végétaux en or vert dans son jardin et démonstration de broyage.

Accueillir les auxiliaire au jardin (abeilles, bourdons, mésanges…)

à 16h30 : goûter offert aux participants.

C’est un jardin ! 9 rue Alexandre Dumas 24700 Moulin-Neuf Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 84 12 70 13 https://www.facebook.com/cestunjardin [{« type »: « email », « value »: « cestunjardin@protonmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 84 12 70 13 »}] Le jardin partagé de Moulin-Neuf, situé entre l’école primaire et l’Ehpad, accueille des animations nature enfants/adultes, propose des ateliers de jardinage, compostage, transformation des ressources vertes au jardin, sensibilisation et découverte de la biodiversité locale (faune/flore) et bien sûr repas, goûter partagés dans la convivialité. Parking gratuit juste devant le jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:30:00+02:00 – 2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

©c’est un jardin