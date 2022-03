C’est un jardin extraordinaire Le Barroux Le Barroux Catégories d’évènement: Le Barroux

Face au géant de Provence, l’écrin imaginé par le photographe Tony Stone est situé sur le flanc du beau village médiéval du Barroux. Dessiné par un designer néo-zélandais, ce jardin privé, bordé de vignes et de vergers, se fond dans le paysage où la nature règne en liberté. Dans un style méditerranéen, le jardin est parsemé de sculptures. Au détour d’un sentier, la poésie appelle à la contemplation. Le temps d’une visite, laissez-vous porter par ce jardin éblouissant. Départ toutes les demi-heures de 9 h à 11 h et 14 h à 18 h. Gratuit sur réservation à [culture-patrimoine@lacove.fr](mailto:culture-patrimoine@lacove.fr) ou 04 90 67 69 21

