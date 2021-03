Montalieu-Vercieu K b'âne Montalieu-Vercieu C’est Tout Vert! K b’âne Montalieu-Vercieu Catégorie d’évènement: Montalieu-Vercieu

Le jardin sera ouvert et accessible à la visite. Nous repondrons aux questions. Divers ateliers: éponges, lessives… Présence des ânes

entrée libre

Ouverture du jardin, Ateliers, Présence des ânes K b’âne 7 routes des usines 38390 Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T19:30:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T19:30:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T19:30:00

